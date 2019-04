Η 4η και τελευταία σεζόν του γυρισμένου στην Κέρκυρα The Durrells  έρχεται στην COSMOTE TV

Η 4η και τελευταία σεζόν της γυρισμένης στην Κέρκυρα βρετανικής σειράς The Durrells έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Δευτέρα 8 Απριλίου, 24 ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της. Η σειρά θα προβάλλεται στο COSMOTE CINEMA 4HD κάθε Δευτέρα βράδυ στις 22.00, με τα επεισόδια -αμέσως μετά την προβολή τους- να είναι διαθέσιμα και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι του The Durrells έχουν «ανέβει» στην υπηρεσία και είναι διαθέσιμοι για θέαση.

Στον νέο κύκλο της σειράς, η οποία βασίζεται στα 3 αυτοβιογραφικά βιβλία του Gerald Durrell για τη ζωή του στην Κέρκυρα από το 1935 έως το 1939, η οικογένεια Durrell καλείται να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που πλησιάζει, ενώ ο Σπύρος (Αλέξης Γεωργούλης) και η Λουΐζα Durrell (Κίλι Χος) προσπαθούν να βρουν ισορροπίες στη σχέση τους, μετά την επιστροφή της οικογένειας του Σπύρου. Στο πρώτο επεισόδιο, βρίσκουμε την Λουΐζα να νοικιάζει τον ξενώνα προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα, ενώ ο μυστηριώδης επισκέπτης Λάζαρος Βαγγελάτος (Κωνσταντίνος Συμσίρης), θα προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένεια.

Την βασική πρωταγωνίστρια της σειράς Κίλι Χος (Bodyguard, The Bank Job, Death At A Funeral) πλαισιώνουν και στον 4ο κύκλο οι: Μάιλο Πάρκερ (Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children, Robot Overloads), Τζος Ο’ Κόνορ (Florence: Φάλτσο Σοπράνο, Σταχτοπούτα), Κάλουμ Γουντχάουζ (Cold Feet) και Ντέζι Γουότερστόουν (And Then There Were None), ενώ στο καστ συμμετέχουν και οι Έλληνες ηθοποιοί Αλέξης Γεωργούλης (My Life In Ruins), Γιώργος Καραμίχος (Love Is...) και Άννα Σάββα (Genius).

Το σενάριο υπογράφει ο υποψήφιος για βραβείο BAFTA Σιμόν Νίιε (Men Behaving Badly, Reggie Perrin), ενώ τη σκηνοθεσία του τελευταίου κύκλου έχουν αναλάβει οι Ρότζερ Γκόλντμπι (The Time Of Their Lives, Call The Midwife Series) και Στιβ Μπάρον (Treasure Island).

Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές COSMOTE TV Cinema pack, COSMOTE TV Full pack, αλλά και στους συνδρομητές του θεματικού πακέτου COSMOTE TV GO Cinema Pack.