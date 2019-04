Το απίστευτο βίντεο του ABC με τους κεραυνούς που «χτύπησαν» την Αθήνα (Video)

H καταιγίδα που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής έγινε πρώτο θέμα ακόμη και σε διεθνή ΜΜΕ, με το αμερικανικό δίκτυο ABC, να καταγράφει εντυπωσιακές εικόνες τη στιγμή της κακοκαιρίας.

Στο βίντεο φαίνονται οι κεραυνοί να αφήνουν το δικό τους σημάδι στον ουρανό της Αθήνας.

LIGHT SHOW: A lightning storm lit up the sky in Athens, as several hundred strikes were recorded in the greater Athens region and the capital was hit with a heavy hailstorm. https://t.co/4VAYmch5MO pic.twitter.com/3QuMjp3UlG