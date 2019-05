Νέα διεθνής διάκριση για το «Έθνος» - Έλαβε δύο βραβεία για πρωτοσέλιδά της (Photos)

Νέα διεθνής διάκριση για την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, αυτήν την φορά από την αμερικανική Society for News Design. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας βραβεύθηκε με δύο Awards of Excellence στην κατηγορία των πρωτοσέλιδων.

Οι αμερικανοί κριτές ξεχώρισαν δύο πρώτες σελίδες της Εφημερίδας για τις φωτιές στην Αττική. Ο SND είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος διαγωνισμός, στον οποίον τα έντυπα κρίνονται για τον συνδυασμό του δημοσιογραφικού με το εικαστικό στοιχείο. Φέτος ήταν η πρώτη φορά, έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια απουσίας, που ελληνική εφημερίδα διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό SND και ξαναέγραψε το GR στην λίστα των νικητών.

Πριν από πέντε περίπου μήνες οι πρώτες σελίδες του ΕΘΝΟΥΣ είχαν διακριθεί και στα πανευρωπαϊκά βραβεία EUROPEAN NEWSPAPER AWARDS. Ειδικότερα, η πρώτη σελίδα που κυκλοφόρησε την πρώτη μέρα της μεγάλης φωτιάς στο Μάτι και απεικονίζει την Ακρόπολη να πνίγεται από τις στάχτες διακρίθηκε με Award of Excellence και στους δύο διαγωνισμούς.

Το ΕΘΝΟΣ εδώ και ένα χρόνο πειραματίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση της πρώτης σελίδας και η οπτική της έχει διακριθεί σε πανευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Την πρώτη σελίδα του ΕΘΝΟΥΣ επιμελείται ο διευθυντής έκδοσης Σπύρος Αλεξίου.

Στον φετινό 40ο διαγωνισμό πήραν μέρος περισσότερα από 2.000 έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) από όλον τον κόσμο. Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές ξεχώρισαν οι New York Times, Politiken, National Geographic, Washington Post, Die Zeit, South China Morning Post, Razon de Mexico, The Guardian, Publico, Globe and Mail.