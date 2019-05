Χρυσαυγίτες βανδάλισαν μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Αλεξανδρούπολη (Photos)

Με φέιγ βολάν με συνθήματα της Χρυσής Αυγής και φασιστικά σύμβολα βεβήλωσαν οπαδοί της νεοναζιστικής οργάνωσης μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το reportal.gr, oι χρυσαυγίτες σχημάτισαν «στόχους» και «μαίανδρους» σε τάφους

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και καταδίκασε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη» Δαγλή Γιασάρ, σημειώνοντας ότι υπεύθυνη για τη φύλαξη του χώρου όπως και για την προστασία της βακουφικής περιουσίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή Τεμένους Αλεξανδρούπολης.

Τη βεβήλωση του μουσουλμανικού νεκροταφείο καταδίκασε και ο αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ. Σε μήνυμά του στο twitter ανέφερε ότι η περιοχή της Θράκης αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και κοινοτήτων που ζουν αρμονικά δίπλα-δίπλα, υποστηρίζοντας η μία την άλλη. «Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», σημείωσε.

We condemn the desecration of the Muslim cemetery in Alexandroupoli, a cultural crossroads with a long history of diverse communities living side-by-side and supporting each other. Such acts have no place in a democratic society. https://t.co/HLGXAWFoL7