Η ζωή του μπασίστα των Rolling Stones στο «The Quiet One» (Video)

Τη ζωή και την καριέρα του Μπιλ Ουάιμαν, ιδρυτικού μέλους και πρώην μπασίστα του βρετανικού ροκ συγκροτήματος "The Rolling Stones" καταγράφει το ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Μάρεϊ με τίτλο "The Quiet One".

Τα πρώτα χρόνια του Ουάιμαν δεν ήταν χαρούμενα, καθώς ήταν πολύ πιο κοντά στη γιαγιά του παρά στους συναισθηματικά απομακρυσμένους γονείς του. "Ποτέ δεν αισθανόμουν ότι έχω σπίτι, δεν το ένιωσα πραγματικά" εκμυστηρεύεται ο ίδιος ως αφηγητής . Ο πατέρας του από την εργατική τάξη του είπε να σταματήσει το σχολείο σε νεαρή ηλικία και τον ανάγκασε να εργαστεί σε ένα γραφείο στοιχημάτων. Χρόνια αργότερα, ο Ουάιμαν, ο οποίος γεννήθηκε ως William Perks Jr., θα πάρει εκδίκηση αλλάζοντας το όνομά του.

Όπως αποκαλύπτει η ταινία, ο Ουάιμαν ήταν “Ο Ήσυχος” (The Quiet One) στις αρχές της καριέρας του επειδή δεν είχε την ίδια ριψοκίνδυνη συμπεριφορά με τα άλλα μέλη της μπάντας. Αλλά έπαιζε φοβερό μπάσο και βοήθησε να αποκτήσουν οι Stones τον κλασικό ήχο τους.

Τα μεγάλα γεγονότα στην καριέρα των Rolling Stones θίγονται μόνο εν συντομία. Για την περίφημη ροκ συναυλία στο Άλταμοντ σχολιάζει απλά “Ήταν ο θάνατος της δεκαετίας του ‘60”.

Ο σεναριογράφος – συνθέτης, Όλιβερ Μάρεϊ συνθέτει την ιστορία χρησιμοποιώντας προσωπικές ηχογραφήσεις του Ουάιμαν, παλιές φωτογραφίες, συνεντεύξεις μελών του συγκροτήματος και ηχογραφήσεις στο στούντιο και τις συνδυάζει με λεπτομέρειες της παιδικής και προσωπικής ζωής του Ουάιμαν.

Στην ταινία περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα ημερολόγια του Μπιλ Ουάιμαν, στα οποία περιγράφονται η εξάντλησή του και η τρέλα που περιέβαλε την επιτυχία της μπάντας. Επίσης προβάλλονται φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος από τον φακό του Τέρι Ο’ Νιλ, ο οποίος αναφωνεί, "Θεέ μου, έμοιαζαν με πέντε προϊστορικά τέρατα!".

Όποιος ψάχνει για λεπτομέρειες σχετικά με τον σύντομο γάμο του Ουάιμαν το 1989 με τη Μάντι Σμιθ, η οποία ήταν 18 ετών, σχεδόν τρεις δεκαετίες νεότερη, -μία σχέση που ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 13 ετών και προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις-, θα απογοητευτεί, αναφέρει το THR.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές είναι όταν το πρώην μέλος των Rolling Stones εμφανίζεται με την τρίτη σύζυγό του Σουσάν Ακόστα και μιλά απευθείας στην κάμερα για μία συναυλία του Ray Charles (Ρέι Τσαρλς) που παρακολούθησε πριν από πολλά χρόνια. Ήταν πολύ ντροπαλός για να πάει στα παρασκήνια, αλλά ο Τσαρλς, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την παρουσία του, έστειλε μήνυμα ότι θα ήθελε να τον συναντήσει. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Τσαρλς ζήτησε από τον Ουάιμαν να παίξει στο επόμενο άλμπουμ του. Ο Ουάιμαν αφηγείται πως απέρριψε την πρόταση λέγοντας στον Τσαρλς ότι δεν αισθάνεται "αρκετά καλός".

Tο ντοκιμαντέρ "The Quiet One" που βγήκε πριν από λίγες ημέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, στον οποίο δίδονται τα κλειδιά για το βασίλειο και ποτέ δεν αισθάνεται ότι τα έχει κερδίσει, αναφέρεται σε κριτικές του ντοκιμαντέρ. Ίσως γι 'αυτό ο Ουάιμαν έκανε τη λογική, καθόλου rock star κίνηση, αποσύρθηκε το 1989.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ