Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε στούντιο animation στην Ιαπωνία (Photos/Video)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 37 τραυματίστηκαν, οι δέκα εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, που οι αρχές της Ιαπωνίας υποπτεύονται πως οφειλόταν σε εμπρησμό, σε στούντιο ανιμέισον στην πόλη Κιότο (δυτικά), σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του ιαπωνικού πυροσβεστικού σώματος. «Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ανθρώπου, που δεν έχει αναγνωριστεί», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Η φωτιά ξέσπασε περί τις 10:30 τοπική ώρα [04:30 ώρα Ελλάδας] σε ακίνητο της εταιρείας Kyoto Animation, η οποία θεωρείται πολύ επιτυχημένη στην παραγωγή τηλεοπτικών σειρών κινουμένων σχεδίων και ανιμέισον. Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε την αστυνομία, ο απολογισμός των νεκρών ίσως αυξηθεί. Η ίδια πηγή είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι τραυματίες είναι πάνω από 30 και περίπου οι 10 βρέθηκαν αναίσθητοι.

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi