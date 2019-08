Κάτοικος Αϊντχόφεν θα είναι από τη νέα σεζόν ο Κώστας Μήτρογλου, με την διοίκηση της ολλανδικής ομάδας να ανακοινώνει τη μεταγραφή του 31χρονου στράικερ…

Με τίτλο «Νέος παίκτης στην πόλη» και hashtag τη λέξη Mitrogoool, η PSV παρουσίασε τον Μήτρογλου, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται να φοράει φούτερ με… κουκούλα προτού «αποκαλυφθεί»!

There is a new player in town pic.twitter.com/9y5xwy1r7V