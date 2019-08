Κάποιες φορές οι πρωταγωνιστές που κλέβουν την παράσταση και στιγματίζουν μια ταινία, καλή ή κακή, δεν είναι άλλοι από τους μικρούς ηθοποιούς!

Τι κι αν είναι ακόμα παιδιά, το ταλέντο κάποιων από αυτά είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Ο Independent δημιούργησε μία λίστα με τις 18 πιο δυνατές παιδικές ερμηνείες.

Δείτε τις



1. Η Christina Ricci στο The Addams Family (1991)

2. Η Saoirse Ronan στο Atonement (2007)

3. Η Quvenzhané Wallis στο Beasts of the Southern Wild (2012)

4. Ο Jean-Pierre Léaud στο The 400 Blows (1959)5.Ο Aleksei Kravchenko στο Come and See (1985)