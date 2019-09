Αυστραλία: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της 26χρονης Ιόλης

Στη σύλληψη του βασικού ύποπτου για την δολοφονία της 26χρονης Ελληνοκύπριας Ιόλης Χατζηλύρα η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε θάμνους σε πάρκο στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, προχώρησε η αστυνομία.

Ο 34χρονος Μπράντλεϊ Έντουαρντς όπως είναι το όνομά του διευκρινίστηκε ότι συνελήφθη μετά από πληροφορία που έδωσαν πολίτες στις αρχές.

Η σορός της Ιόλης Χατζηλύρα είχε βρεθεί γεμάτη αίματα και μώλωπες από δημοτικούς υπαλλήλους στις 4 Σεπτεμβρίου.

«Η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτό τον θάνατο ως ύποπτο και ως πιθανή δολοφονία. Δεν γνωρίζουμε πως η Ιόλη ήρθε στο πάρκο, με ποιον ήταν και πως πήγε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κουίνσλαντ, Τιμ Τρεσάιζ.

Η αστυνομία θεωρεί πως η Ιόλη δολοφονήθηκε καθώς βρέθηκε με σκισμένα ρούχα ενώ αιμορραγούσε και είχε μελανιές στο σώμα της.

«Είναι μία καλή οικογένεια. Προφανώς έχουν πληγωθεί πολύ από αυτόν το θάνατο και η αστυνομία κάνει ότι μπορεί για να τους ανακουφίσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

A 34-year-old man is assisting police with their enquiries into the death of 26-year-old Ioli Hadjilyra. We will not be providing anything further at this time. pic.twitter.com/U5dJxLJNsb

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV - Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE