Ανοιχτά του Καστελόριζου το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Bilim 2

Στην ευρύτερη περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Bilim 2 σε υλοποίηση της Navtex που εξέδωσε η Τουρκία δεσμεύοντας τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικόύ χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το Bilim 2 παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, απέπλευσε κανονικά και πραγματοποιεί ωεκανογραφικές κλιματολογικές έρευνες, όχι, όμως, σεισμογραφικές.

Για την ώρα το τουρκικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα αλλά σε περιοχή άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που παρακολουθεί τις κινήσεις του Bilim 2, το οποίο προς το παρόν δεν κάνει κάτι που να «προβληματίζει» τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ερευνητικό τουρκικό πλοίο θα βρίσκεται για τρεις μέρες στα νότια του Καστελλόριζου, αλλά και μεταξύ του Καστελόριζου - Ρόδου - Καρπάθου, όπως φαίνεται στο χάρτη που δημοσίευσε το Liberal.gr, με τις έρευνες να προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε αναλυτικά το σήμα που εξέδωσε η Άγκυρα:

TURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11)



MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;



36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.