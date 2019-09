Eικόνες αγανάκτησης και τεράστιες ουρές από αποκλεισμένους πελάτες της Thomas Cook (Photos+Videos)

Εικόνες με τεράστιες ουρές, σε διάφορα αεροδρόμια του κόσμου, από πελάτες που είχαν κλείσει τα πακέτα διακοπών τους με την Thomas Cook, κάνουν το κύρο του κόσμου μετά το ηχηρό κανόνι που βάρεσε σήμερα το πιο ιστορικό ταξιδιωτικό πρακτορείο του κόσμου.

Στο αεροδρόμιο Mahon της Μινόρκα, ενός από τα πιο δημοφιλή τουριστικά νησιωτικά θέρετρα της Ισπανίας, ήταν το αδιαχώρητο όπως και στο άλλο ονομαστό νησί της χώρας, η Μαγιόρκα. Εκατοντάδες επιβάτες περίμεναν καρτερικά αλλά και χωρίς αποτέλεσμα καθώς δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί συνέπεια της πτώχευσης της εταιρείας.

Τo γύρο του κόσμου κάνουν στιγμιότυπα και από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας όπου πολλοί επιβάτες περίμεναν να αντικατασταθούν οι ακυρωμένες πτήσεις τους με την ThomasCook προκειμ,ένου να επιστρέψουν στο Μάντσεστερ.

The scene inside the terminal building at Corfu airport, as passengers wait to check in for the #ThomasCook replacement flight to Manchester pic.twitter.com/OpLxGhXkDl — Michael Andrews (@mytentoryours) September 23, 2019

#ThomasCook #ThomasCookcollapse Am at Mahon Airport, Menorca, nothing happening. Check in desks closed. ATOL and UK Government reps reassuring customers - “check CAA website for most up to date information” pic.twitter.com/9VESD9fXf2 — Jack Whitelock Hobbs (@Jebediahgotswag) September 23, 2019

Log queues at #menorca airport this morning. @ThomasCookUK staff here in uniform, some in tears saying they can’t talk to the press. They say all “Thomas Cook” flights will leave here today. @itvnews pic.twitter.com/ifXtSiqGCg — Stacey Foster (@staceyitv) September 23, 2019

business Hundreds of passengers are stranded at the Mallorca international airport after travel company Thomas Cook collapsed on Monday pic.twitter.com/PFmrscMRo4 — Schnuck Networks (@schnucknetwork) September 23, 2019