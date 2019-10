Daily Sabah: Βομβαρδισμοί Τουρκίας στη Συρία - Άγκυρα: Έτοιμοι για επιχειρήσεις - Αξιωματούχος ΗΠΑ: «Δεν αποχωρούμε πλήρως» (Video)

Τις επιχειρήσεις της στις θέσεις Κούρδων στα σύνορα με Συρία και Ιράκ ξεκίνησε η Τουρκία αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην επιδρομή συμμετείχαν και μαχητικά, αλλά και drones.

Το υπ. Αμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έκανε επιδρομή στο Ιράκ και εξουδετερώθηκαν τρεις πολεμιστές του PKK.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Daily Sabah, το πυροβολικό της Τουρκίας εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη Αλ- Μαλικίγια της Συρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Το πυροβολικό βομβάρδισε θέσεις των Κούρδων (YPG).

Η Daily Sabah αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε να βομβαρδίζει τρομοκράτες που συνδέονται με το PKK στην πόλη al-Malikiyah στα βόρεια της Συρίας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Το τουρκικό πυροβολικό ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις του YPG στις γύρω περιοχές της πόλης Malikiyah, που βρίσκεται ανάμεσα σε Τουρκία και Συρία. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά το αίτημα που υπέβαλλε ο Τούρκος πρόεδρος στο Κοινοβούλιο για την επέκταση του δικαιώματος της Τουρκίας να διεξάγει διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα βόρεια του Ιράκ και της Συρίας για έναν ακόμη χρόνο.

Το αίτημα, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν, έδινε στον τουρκικό στρατό το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 30 Οκτωβρίου του 2018 έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2019».

Επίσης, βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγράφει φερόμενη αεροπορική επιδρομή που διενεργούν οι τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις σε συνοδεία υποστήριξης των Μονάδων Υποστήριξη του Λαού (YPG).

Η αεροπορική επιδρομή φέρεται να έλαβε χώρα κοντά στη Συριακή πόλη Σεμάλκα, πλησίον των συνόρων Συρίας – Ιράκ – Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο al-Ikhbariya, τουρκικά αεροπλάνα επιτέθηκαν στην έδρα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα.

Κουρδικά ΜΜΕ διαψεύδουν πάντως τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή σε θέσεις του SDF στη Συρία, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας σε σημείο ελέγχου στα σύνορα Συρίας - Ιράκ, κατά των Μονάδων Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG).

