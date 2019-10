Έβαλε το κινητό του να φορτίζει και... έβγαλε το VAR από την πρίζα!

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Εργαζόμενος γηπέδου έθεσε εκτός λειτουργίας το VAR κατά τη διάρκεια αγώνα, προκειμένου να φορτιστεί το κινητό του!

Το τραγελαφικό συμβάν δεν έγινε στην Ελλάδα, αλλά στην Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια του αγώνα Αλ Φατέχ-Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα, με το VAR να βγαίνει ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

Weirdest story of the day; VAR was stopped in a Saudi League match between Al-Nassr and Al-Fateh, because one of the workers at the stadium unplugged the VAR device to charge his phone instead.