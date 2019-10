Πολυτελές πεντάστερο σε 600 στρέμματα της Τζιάς, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις (Photos)

Ένα από τα νέα, μεγάλα και πολυτελή τουριστικά projects στην Ελλάδα ανέλαβε η REDEX του ομίλου Κοπελούζου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει το έργο για το πρώτο One & Only της ελληνικής αγοράς με τη δημιουργία 5άστερης ξενοδοχειακής μονάδας και πολυτελών κατοικιών.

Οι εργασίες για την επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία υλοποιείται από την Kerzner International Holdings Limited σε συνεργασία με την Dolphin Capital στο νησί της Κέας, έχουν ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το newmoney.gr, το ξενοδοχείο και οι παραθεριστικές κατοικίες, τη διαχείριση των οποίων θα έχει το διεθνές brand «One & Only», αναπτύσσονται σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού που σήμερα ανήκει σε θυγατρική της Dolphin Capital Investors.

Περιλαμβάνει 75 βίλλες και έναν περιορισμένο αριθμό One & Only ιδιωτικών κατοικιών, που διατίθενται προς πώληση. Η Dolphin Capital Partners, εκτός από επενδυτής, διατηρεί τη συνολική διαχείριση του έργου και των πωλήσεων, ενώ το One & Only Kea Island θα αποτελεί το πρώτο One & Only στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη της πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας 75 δωματίων μαζί με το κέντρο θαλασσοθεραπείας και το Beach Club περιλαμβάνεται στην πρώτη φάση της επένδυσης, ενώ στη δεύτερη φάση- ανάλογα και με τις πωλήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει- περιλαμβάνονται οι παραθεριστικές κατοικίες.

Σημειώνεται εδώ ότι η Redex έχει ενισχύσει το τελευταίο διάστημα την παρουσία της σε μεγάλα ιδιωτικά έργα στον τομέα του τουρισμού, έχοντας παραδώσει το τελευταίο διάστημα την πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων και 400 κλινών Almyros Beach Resort & Spa στην Κέρκυρα, καθώς επίσης και την ανακαίνιση του ξενοδοχείου 5 αστέρων I-Resort στην Σταλίδα στην Κρήτη.