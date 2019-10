Στην κορυφή με 30άρια οι «Άγριες Μέλισσες» και το «Κόκκινο Ποτάμι»

Εποχές προ κρίσης αρχίζει να θυμίζει η λίστα της Nielsen με τα κορυφαία προγράμματα ανά εβδομάδα. Τότε που τα κανάλια έδιναν μεγάλα ποσά για προγράμματα-υπερπαραγωγές που καθήλωναν το τηλεοπτικό κοινό.

Κάτι ανάλογο έγινε και το διάστημα από 07/10 εως 13/10, με το «Κόκκινο Ποτάμι» και τις «Άγριες Μέλισσες» να «σαρώνουν» έχοντας μέσο όρο σταθερά πάνω από 30%.

Ειδικά η σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται καθημερινά, έχει τετραπλή παρουσία στο Top 10 και είναι μέχρι στιγμής το κορυφαίο πρόγραμμα του καναλιού.

Στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν 4 προγράμματα του ΣΚΑΪ. Το επιτυχημένο «The Voice», το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» που διαχρονικά καταγράφει υψηλά νούμερα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού το Σαββατοκύριακο, με τον Νίκο Στραβελάκη.

Μια θέση κατέχει και το Star με το Greece's Next Top Model.

07/10 - 13/10

1) ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ (OPEN, 13/10): 33,3%

2) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ANT1, 09/10): 33,3%

3) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ANT1, 08/10): 32,4%

4) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ANT1, 10/10): 32,4%

5) ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ANT1, 07/10): 31,3%

6) THE VOICE OF GREECE (ΣΚΑΪ, 11/10): 29,8%

7) THE VOICE OF GREECE (ΣΚΑΪ, 13/10): 26,1%

8) ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ (ΣΚΑΪ, 12/10): 25%

9) ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (13/10, βράδυ): 22,4%

10) GREECE'S NEXT TOP MODEL (STAR, 08/10): 21,4%