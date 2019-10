Ολλανδία: 23 συλλήψεις κατά τη διάρκεια συμπλοκών ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους

Η αστυνομία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 23 ανθρώπους στη διάρκεια συμπλοκών που σημειώθηκαν χθες στο Ρότερνταμ μεταξύ μελών της τουρκικής και της κουρδικής κοινότητας στη διάρκεια διαδήλωσης που γινόταν σε διαμαρτυρία για την επίθεση της Άγκυρας στη Συρία.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε μέλη των δύο κοινοτήτων λίγο μετά την έναρξη της διαδήλωσης που είχαν διοργανώσει οι Κούρδοι, της οποίας ακολούθησε άμεσα αντιδιαδήλωση των Τούρκων.

Οι συλληφθέντες, ορισμένοι από τους οποίους έφεραν κατσαβίδια, "είναι ύποπτοι για άσκηση βίας, επίθεση, προσβολή και πρόκληση καταστροφών", διευκρίνισε η αστυνομία.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία έγινε χθες το βράδυ στο κέντρο του Ρότερνταμ, στη δυτική Ολλανδία. Ένας από τους αστυνομικούς υπέστη κάταγμα στον καρπό, μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια αυτά βίας στη διάρκεια συζήτησης που γινόταν χθες το βράδυ στην κάτω βουλή για την επίθεση της Άγκυρας στη Συρία.

Pkk and Ypg supporters had fight with police at #Rotterdam/#Holland. Police found gun,knife and basrball bat. They also attacked to Turkish Citizens. pic.twitter.com/HoYBv2aLtK