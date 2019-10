Οργισμένο πλήθος έδειρε άγρια διαδηλωτές στο μετρό γιατί σταμάτησαν τα τραίνα (video)

Οι διαδηλωτές κατά της κλιματικής αλλαγής είχαν φτάσει στον σταθμό του μετρό Canning Town στη γραμμή Jubilee, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους για το κλίμα. Ακινητοποίησαν τον συρμό και κάποιος σκαρφάλωσε στην οροφή του. Το τράινο καθυστερούσε και οι υπόλοιποι επιβάτες τους ζητούσαν να σταματήσουν για να ξεκινήσει πάλι το τραίνο. Εκείνοι δεν σταματούσαν και τότε άρχισαν τα επεισόδια. Ένας εξαγριωμένος επιβάτης σκαρφάλωσε στην οροφή και πέταξε κάτω τον διαδηλωτή τον οποίο «περιποιήθηκαν» οι άλλοι επιβάτες. Σαν όχλος τον κλωτσούσαν και τον χτύπαγαν.

Χρειάστηκε να παρέμβουν οι άνδρες ασφαλείας του μετρό για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ξεκινήσουν κανονικά τα τραίνα.

Extinction Rebellion begin their planned disruption of the tube on the Jubilee Line at Canning Town pic.twitter.com/oN8LDO1G0o