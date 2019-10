Λίβανος: Δύο νεκροί σε διαδηλώσεις για τέλος κλήσης μέσω WhatsApp (Video)

Δύο ξένοι εργαζόμενοι στον Λίβανο έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία όταν ξέσπασε φωτιά που εξαπλώθηκε σε κτίριο κοντά στον χώρο όπου γίνονταν μαζικές διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Βηρυτό, μετέδωσε σήμερα το λιβανέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Σωστικά συνεργεία κάνουν προσπάθεια να ανακτήσουν τα πτώματα ενώ πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου έκαναν εκτενή χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν διαδηλωτές στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και πολλοί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση λιποθύμησαν, σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Τζαντίντ.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν χθες σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Βηρυτό και σε πολλές άλλες πόλεις εξαιτίας του τρόπου που η κυβέρνηση του Λιβάνου διαχειρίζεται την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και ειδικά εναντίον των μέτρων λιτότητας που εξήγγειλε.

The protests in Lebanon may be sparked by the proposed tax on Whats App, but it is a culmination of a shortage of bread, fuel, basic goods & services, and comes a week after the worst wildfires in decades. I sure do hope, people put politics & religion aside & demand dignity. pic.twitter.com/RkMdoeGhWL