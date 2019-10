Αστυνομική κτηνωδία χωρίς τέλος στη Χιλή: Βανάκι πέφτει πάνω σε διαδηλωτή (Video)

Δεν έχουν τέλος οι εικόνες φρίκης από την άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων στη Χιλή.

Μετά το βίντεο που φέρεται να καταγράφει αστυνομικούς να «σνιφάρουν» κοκαΐνη πριν επιτεθούν σε διαδηλωτές, νέο βίντεο καταγράφει βαν της αστυνομίας να παρασέρνει διαδηλωτή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το όχημα χτυπά τον διαδηλωτή, ωστόσο συνεχίζει την πορεία του, εξαγριώνει άλλους διαδηλωτές που στη συνέχεια επιτίθενται στο βαν.

Footage of police running over a protester at a rally in #Chile as the country is infuriated over social inequality pic.twitter.com/9M1q6ISfmC