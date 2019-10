Ρομπ Λόου: Το σκάνδαλο που του άλλαξε τη ζωή

Μία περίεργη προσέγγιση έχει ο ηθοποιός Ρομπ Λόου για το sex tape που διέρρευσε το 1988, αφού πιστεύει ότι κατά κάποιον τρόπο τον βοήθησε να αποτοξινωθεί και να παραμείνει νηφάλιος.

«Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μου έχει συμβεί», δήλωσε ο 55χρονος ηθοποιός στο «The Jess Cagle Show» και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, το παραδέχομαι, γιατί με έκανε να είμαι νηφάλιος. Παντρεύτηκα πριν από 29 χρόνια και έχω δύο σπουδαίους γιούς, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί σε κανέναν να συμβεί αυτό, χωρίς να περάσει πρώτα από ένα τέτοιο σκάνδαλο».

Όπως είπε το γεγονός αυτό τον ταρακούνησε: «Ήταν ένας από τους λόγους που καθάρισα. Ξύπνησα μια μέρα και σκέφτηκα: Τι κάνω με τη ζωή; Στα 29 μου χρόνια;».

Το 1988, ο ηθοποιός βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να κάνει σεξ με ένα 16χρονο κορίτσι. Ο Λόου ήταν τότε 24 χρόνων και το περιστατικό συνέβη το βράδυ πριν κάνει μια εμφάνιση σε εκδήλωση για την υποστήριξη του Μάικλ Δουκάκις για πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ως αποτέλεσμα του σκανδάλου ήταν η καριέρα του ηθοποιού να μπει στον «πάγο» και επέστρεψε το 1999 στην μικρή οθόνη με το πολιτικό δράμα «The West Wing».

«Το πρόβλημα ήταν ότι δεν έκανα χρήματα, όπως συμβαίνει τώρα» δήλωσε ο Λόου, αναφερόμενος σε παρόμοια σκάνδαλα, όπως της Κιμ Καρντάσιαν και της Πάρις Χίλτον, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά τα sex tape. «Ήμουν πολύ ηλίθιος», είπε.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την τηλεοπτική του εκπομπή που βασίζεται στο βιβλίο του «Stories I Only Tell My Friends: An Autobiography». «Μιλάω πολύ για το πώς ανέκαμψα στη δουλειά, γιατί νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Χρειαζόμουν τα παραδείγματα όταν προσπαθούσα να αλλάξω τη ζωή μου κι αυτό πραγματεύεται η εκπομπή, επειδή είναι ένα σοβαρό, κυριολεκτικά, ζήτημα ζωής και θανάτου, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ