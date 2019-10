Βίντεο ντοκουμέντο: Σε αυτό το σημείο σκοτώθηκε ο αρχηγός του ISIS - Όλα όσα προηγήθηκαν

Το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την τοποθεσία που οι ειδικές δυνάμεις στρίμωξαν τον Αλ Μπαγκνταντί είναι αποκαλυπτικό. φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu υποδεικνύοντας το κρησφύγετο όπου βρήκε θάνατο από αμερικανικές δυνάμεις, στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, ο ηγέτης του ISIS.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο βρέθηκαν τρύπες κάτι που μαρτυρά τη σύντομη μάχη που έγινε με τις ειδικές δυνάμεις. Ο Μπαγναντί υποχώρησε βαθύτερα στο τούνελ και όταν είδε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από πουθενά, πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε και διαμελίστηκε. Μαζί του σκότωσε και 3 μικρά παιδιά που είχε πάρει.

«Πέθανε κλαίγοντας» είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι αφενός κανείς Αμερικανός δεν τραυματίστηκε και αφετέρου ότι στο σπίτι που εντοπίστηκε ήταν 11 παιδιά που εκκενώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

«Όσοι απέμειναν ήταν ο Μπαγκντάντι στο τούνελ με 3 παιδιά που οδηγήθηκαν σε σίγουρο θάνατο. Όταν έφτασαν στο τέλος του τούνελ ο Μπαγκντάντι πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και σκότωσε τα τρία παιδιά» είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι τις τελευταίες του στιγμές ο Μπαγνταντί τις πέρασε μέσα στον πανικό και στον τρόμο.

[Video] - #Baghdadi ‘killing’: Anadolu Agency shoots video of area



Leader of terror group #Daesh, or #ISIS, was allegedly killed in US raid, according to reportshttps://t.co/zM5s37PwPo pic.twitter.com/u2B0hMlsd0