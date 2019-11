Ρίβερ Φίνιξ: Το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ που πέθανε στα 23 του από ναρκωτικά (Photos)

Σε ηλικία μόλις 23 ετών πέθανε ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν ότι ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν ο διάδοχος του Τζέιμς Ντιν. Ο νεαρός βρήκε τραγικό θάνατο από υπερβολική δόση ναρκωτικών έξω από το κλαμπ του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ, «The Viper Room».

Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του διάσημου ηθοποιού Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος έκανε τους πάντες να συζητούν για την ερμηνεία του στην ταινία «Joker».

Τα δύο αδέλφια ανέπτυξαν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, καθώς μεγάλωναν κάτω από περίεργες και αντίξοες συνθήκες.

Ο Χοακίν Φίνιξ είπε για τον Ρίβερ:

«Όταν ήμουν 15 ή 16, ο αδερφός μου, ο Ρίβερ, γύρισε σπίτι από τη δουλειά με μια βιντεοκασέτα μιας ταινίας με τίτλο "Οργισμένο Είδωλο". Με έβαλε να καθίσω και να τη δω. Την επόμενη μέρα με ξύπνησε και με ανάγκασε να τη δω ξανά. Και μου είπε: "Θα αρχίσεις να παίζεις ξανά, αυτό θα κάνεις. Δεν μου το ζήτησε. Το απαίτησε. Και θα του χρωστάω για πάντα γιατί η υποκριτική μου χάρισε μια απίστευτη ζωή».

Ποιος ήταν ο Ρίβερ Φίνιξ

O Ρίβερ Φίνιξ (River Jude Phoenix) γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1970. Εκτός από ηθοποιός, ήταν μουσικός και ακτιβιστής. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός των Ρέιν Φίνιξ, Χόακιν Φίνιξ, Σάμερ Φίνιξ και Λίμπερτι Φίνιξ. Ο Ρίβερ συμμετείχε σε 24 ταινίες, καθώς επίσης και σε διαφημιστικά, συμπεριλαμβανομένου την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Οι Εξερευνητές» (Explorers, 1985), τη δραματική ταινία ενηλικίωσης «Στάσου Πλάι Μου» (Stand by Me, 1986), την περιπέτεια «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και Η Τελευταία Σταυροφορία» (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989), υποδυόμενος τον νεαρό Ιντιάνα και επίσης το ανεξάρτητο δράμα «Το δικό μου Αϊντάχο» (My Own Private Idaho, 1991). Ο Ρίβερ θεωρήθηκε το λαμπρότερο αστέρι της γενιάς του και το είδωλο των εφήβων. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Τα πρώτα του βήματα

Ο Ρίβερ Φίνιξ άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική στην ηλικία των 10 ετών, οπότε και εμφανίστηκε σε διάφορα διαφημιστικά. Εμφανίστηκε σε διαφορετικούς ρόλους, κάνοντας την πρώτη αξιοσημείωτη εμφάνισή του στο θρυλικό «Στάσου Πλάι Μου» (Stand By Me), βασισμένο στη νουβέλα του Στίβεν Κινγκ, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Άρχισε να μεταβαίνει σε πιο ενήλικους ρόλους με την ταινία «Τρέχοντας στο Κενό» (Running On Empty, 1988), υποδυόμενος τον γιο δυο γονιών φυγάδων που προσπαθεί να κυνηγίσει το όνειρό του, ένας ρόλος που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ακολούθησε η ταινία το «Το δικό μου Αϊντάχο» όπου υποδύθηκε ένα ομοφυλόφιλο ζιγκολό που αναζητά τη μητέρα που τον εγκατέλειψε. Ειδικά με τον τελευταίο αυτό ρόλο έλαβε εξαιρετικές κριτικές και επαίνους, που τον οδήγησαν στην νίκη του Κυπέλλου Βόλπι Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συνοδευόμενο και με το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού από την Εθνική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

Έως το θάνατό του, τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου, 1993, ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν ακριβώς το αντίθετο του στερεότυπου σταρ του Χόλιγουντ. Τη νύχτα εκείνη κατέρρευσε και πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, ύστερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών, στο νυχτερινό κέντρο του Τζόνι Ντεπ, Viper Room , δυτικά του Χόλιγουντ. Ήταν μόλις 23 ετών.

Ο θάνατος του Ρίβερ Φίνιξ

Τη νύχτα της 30ης Οκτωβρίου 1993 ο Ρίβερ Φοίνιξ, η φίλη του, η ηθοποιός Σαμάνθα Μάθις και τα αδέλφια του Χοακίν και η Ρέιν μετέβησαν στο κλαμπ Viper Romm στο Λος Άντζελες. Η Μάθις δήλωσε ότι «όταν φτάσαμε, μου είπε:" Ω, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παίζουν μουσική απόψε στο κλαμπ που θέλουν να παίξω μαζί τους -σε πειράζει;». Εκείνη δεν συμφώνησε όμως. «Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη τη νύχτα, κάτι που δεν καταλάβαινα. Δεν είδα κανέναν να παίρνει ναρκωτικά, αλλά ήξερα ήταν «φτιαγμένος» με έναν τρόπο που με έκανε να νιώθω άβολα, ήμουν πολύ μπερδεμένη», είχε πει σε συνέντευξή της. Ωστόσο, ήξερε ότι ο Ρίβερ Φίνιξ ήθελε να μείνουν και πίστευε ότι δε θα καθίσουν πολύ. Μόλις 45 λεπτά αργότερα ήταν νεκρός.

Κάποια στιγμή, η Μάθις πήγε στην τουαλέτα: «Ήξερα ότι ήταν φτιαγμένος εκείνη τη νύχτα, αλλά η ηρωίνη που τον σκότωσε, δεν συνέβη, παρά μόνο όταν ήταν στο Viper Room. Έχω τις υποψίες μου για το τι συνέβη εκεί, αλλά δεν είδα κάτι». Όταν βγήκε από την τουαλέτα, είδε τον Ρίβερ Φίνιξ να καβγαδίζει με έναν άλλο άνδρα. Τους πέταξε έξω ο πορτιέρης. Βγήκε έξω κι εκείνη και είδε τον Φίνιξ πεσμένο στο πεζοδρόμιο με σπασμούς.

«Τι του έχεις κάνει;», φώναξε η Μάθις στον άλλο άνδρα κι εκείνος της απάντησε: «Ασ'τον, του χαλάς το “φτιάξιμο”». Τότε, η Μάθις έτρεξε να μπει στο κλαμπ για να καλέσει βοήθεια, αλλά η πλαϊνή πόρτα ήταν κλειστή και έτρεξε μέχρι την κεντρική.

Ο Χοακίν κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο: «Έχει επιληπτικές κρίσεις! Ελάτε σας παρακαλώ, γιατί πεθαίνει, παρακαλώ». Ωστόσο, ο Ρίβερ είχε ήδη πεθάνει από υπερβολική δόση κοκαΐνης και ηρωίνης τη στιγμή που έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο.

Η ιατροδικαστική έκθεση η οποία βγήκε λίγες μέρες μετά τον θάνατό του, έδειξε ότι είχε καταναλώσει τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, φαρμάκων και αλκοόλ, με τις ουσίες να του προκαλούν καρδιακή προσβολή.