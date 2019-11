3E, Lamda Development, Fourlis, Alpha Bank και Motor Oil, ξεχώρισαν από τον FTSE25

Συνεδρίαση, όπου στο δεύτερο μισό των συναλλαγών την τάση την έλεγξαν οι αγοραστές, η σημερινή, με τον τζίρο να παραμένει στα γνωστά χαμηλά επίπεδα, όπως περιορισμένο παρέμεινε το ενδιαφέρον και για τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αψηφώντας το επιφυλακτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, όμως με αυτούς τους τζίρους το Χ.Α. δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι σημαντικά καλύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 861,82 (-0,54%) και 872,07 μονάδων (+0,65%) και ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 870,93 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,51%.

Ο τζίρος στα 58 εκατ., από τα οποία τα 4,8 εκατ. αφορούσαν “πακέτα”.

Συγκριτικό πλεονέκτημα στους αγοραστές, δείχνει το τελικό +0,45% του τραπεζικού δείκτη, όπως και η τελική εικόνα στο ταμπλό των τραπεζικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (Alpha Bank +1,06%, Εθνική +0,67%, Eurobank +0,06%, Πειραιώς -0,61%).

Μένοντας στον τραπεζικό κλάδο, το σχήμα Fortress - doValue έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, το προβάδισμα για την ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων εν Ελλάδι ανοιγμάτων της Eurobank μαζί με την πώληση του 80% της FPS, καθώς και μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project “Cairo”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, κατά την χθεσινή, μαραθώνια, συνεδρίασή του, φέρεται να κρίνει ότι η προσφορά των Fortress - doValue είναι καλύτερη, λόγω του ύψους του τιμήματος και του χρονισμού καταβολής του.

Σε κάθε περίπτωση η οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής θα διενεργηθεί, μετά τη ψήφιση του νόμου για την παροχή κρατικής εγγύησης στους τίτλους πρώτης διαβάθμισης (senior note) τιτλοποιήσεων (σχέδιο “Ηρακλής”).

Ερχόμενοι στο ταμπλό των μη τραπεζικών blue chips, όπου η τελική εικόνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μικτή, ξεχώρισαν θετικά οι Lamda Development (+5,59%), 3E (+5,09%), Fourlis (+2,44%) και Motor Oil (+1,12%).

Για την περίπτωση της Motor Oil, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή, έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2019.

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019: Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 (δηλαδή πριν την 20η Δεκεμβρίου 2019, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Τεχνική Ολυμπιακή (+2,99%) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Belterra Investments, εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ της Εταιρείας "Τ.Ο. International Holding Ltd" και της Εταιρείας “Belterra Investments Ltd" καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της Πόρτο Καρράς που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd". Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της Πόρτο Καρράς που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κ.λπ.). Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Από την άλλη, τo ΔΣ της Τεχν. Ολυμπιακής ενημέρωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της εταιρείας και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση των μετοχών της Πόρτο Καρράς, αποφάσισε την ανάκληση της από 27/9/2019 αποφάσεώς του, με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της εταιρείας Πόρτο Καρράς.

Σύμφωνα με την νέα από 13/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “Πόρτο Καρράς Α.Ε.”, αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της εταιρείας “Πόρτο Καρράς Α.Ε.”.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Από εκεί και πέρα, αξιοσημείωτα κέρδη και σχετικά ικανοποιητικές συναλλαγές συνδύασαν οι Κρέκα (+19,12%), Mevaco (+14,10%), Κλωστήρια Ναυπάκτου (+5,63%), Επίλεκτος (+5,60%), Ιντερτέκ (+5,26%), Άβαξ (+5,20%), ΣΙΔΜΑ (+5,11%), Ελγέκα (+4,71%) και Δρομέας (+4%).