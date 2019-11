Οι Waterboys στην Αθήνα!

Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στο Piraeus 117 Academy

Το Ταμείο ανοίγει στις 19:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Waterboys on stage: 21:30

Η προπώληση εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες των Waterboys στο Piraeus 117 Academy συνεχίζεται από την hunteragency.gr και το δίκτυο viva.

Τιμή εισιτηρίου στo TAMEIO του Piraeus 117 Academy: 40 ευρώ

Στο ταμείο θα υπάρχουν εισιτήρια και τις δύο μέρες, Πέμπτη & Παρασκευή

Για δυο μοναδικές βραδιές, οι Waterboys, θα βρίσκονται στο Piraeus 117 Academy προσκαλώντας τους φίλους του συγκροτήματος να ζήσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη τους στη χώρα μας και οι The Waterboys επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα για δύο show γεμάτα με τις αγαπημένες μας αναμνήσεις και όχι μόνο!

H ροκ μπάντα, που με τη μελωδικότητα και το λυρισμό της, σημάδεψε τις δεκαετίες του 80 και του 90 διεθνώς, παραμένει ευρηματική και δραστήρια και έχοντας στις αποσκευές της τον τελευταίο της δίσκο, Where The Action Ιs, γυρίζει ξανά τον κόσμο για να γεμίσει με μουσική τις περιπέτειες μας!

«Το σετ μας αλλάζει από τη μία συναυλία στην άλλη και τα τραγούδια που παίζουμε είναι απλώς τα τραγούδια που μας αρέσει να παίζουμε. Δεν σκεφτόμαστε ότι ανήκουν σε κάποιο μουσικό κίνημα, όπως και εμείς», λέει ο Mike Scott στο sdcitybeat

Οι Waterboys και ο Mike Scott, τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία. O Mike Scott στην πρώτη περίοδο των Waterboys, την εποχή της «μεγάλης μουσικής», που ξεκινά με το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ, ξεδιπλώνεται στο δεύτερο, A Pagan Place και κορυφώνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, This Is The Sea («The Pan Within» και «The Return of Pan»), δεν σταμάτα να αναζητά τον αρχαίο θεό Πάνα! Τον θεό, συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, τον θεό - σύμβολο της μοναχικότητας και της μοναξιάς. Τον αρχαίο θεό που ζούσε ελεύθερος στη φύση, στα βουνά της Αρκαδίας, δίπλα σε ποτάμια και ρυάκια, ακούγοντας τον ήχους του νερού και εμπνεόμενος από το βουητό τους, δημιουργούσε φανταστικές μελωδίες, που γοήτευαν και κόλαζαν ακόμα και θεούς!

Δυο βραδιές γεμάτες με καθαρόαιμη ροκ μουσική από το εμβληματικό συγκρότημα που ισχυρίζεται πως... «έχουμε ακούσει τη «μεγάλη μουσική» και από τότε δεν είμαστε ποτέ πια οι ίδιοι».

Οι Waterboys φέρνουν μαζί τους τη μέθη της μουσικής! Έχουν ένα μοναδικό ταλέντο να παρασύρουν το κοινό σε μονοπάτια μαγικά και στο τέλος του ταξιδιού να δίνουν άλλο νόημα στις στιγμές του.

Την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου η ιστορία θα συνεχιστεί!

Piraeus 117 Academy

Πειραιώς 117, Πετράλωνα

210 3626 540