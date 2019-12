Απίστευτη γροθιά σε αγώνα πυγμαχίας – Του έσκισε όλο το στόμα (σκληρό video)

Ο αγώνας μέσα σε κλουβί ανάμεσα στον Άλιστερ Οβερίμ και τον Ζαιρζίνιο Ρόζεντρούικ, μόλις είχε αρχίσει. Οι δυο άνδρες σωστά θηρίας αναμετρούσαν ο ένας τον άλλον με μικρές γροθιές στο πρόσωπο. Ξαφνικά ο Ζαιρζίνιο τίναξε τη γροθιά του σαν ελατήριο και εκείνη προσγειώθηκε στα χείλη του Άλιστερ. Ο άνδρας κεραυνοβολήθηκε, ενώ όπως φαίνεται και σε αργή κίνηση, η γροθιά ξέσκισε πέρα για πέρα τα χείλη και το στόμα του πυγμάχου ο οποίος έπεσε φαρδύς πλατύς στο πάτωμα. Ο διαιτητής που είδε το συμβάν και είδε το στόμα του πυγμάχου να ξεσκίζεται διέκοψε δίχως δεύτερη κουβέντα τον αγώνα πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό. Ο Ζαιρζίνιο παραμένει αήττητος, ενώ ο Άλιστερ έγραψε αργότερα στο instagram του ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διακοπεί αλλά να του ράψουν το στόμα και να συνεχίσει.

If getting KO’d in the last 10 seconds of the fight wasn’t bad enough, Overeem’s lip exploded pic.twitter.com/R536TuiYFU