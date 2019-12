Βαγδάτη: Φυγαδεύτηκε ο πρέσβης και εκκενώθηκε η πρεσβεία μετά από έφοδο διαδηλωτών (Videos)

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ιράκ και άλλα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βαγδάτη απομακρύνθηκαν σήμερα από την πρεσβεία για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσαν ιρακινοί αξιωματούχοι, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές και μαχητές φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη της πρεσβείας για να καταγγείλουν αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάψης για να διαλύσουν διαδηλωτές οι οποίοι είχαν εισέλθει μέσα στον περίβολο της πρεσβείας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Protesters set up tents outside the U.S. embassy in #Baghdad, chanting anti-US slogans, holding banners, ‘Death to America, death to Israel.’ pic.twitter.com/s8GdEImSj1 — Rudaw English (@RudawEnglish) December 31, 2019

Οι διαδηλωτές, ο οποίοι συμμετείχαν αρχικά στην κηδεία των 25 φιλοϊρανών μαχητών που σκοτώθηκαν την Κυριακή από τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ, κατάφεραν να περάσουν τον πρώτο περίβολο του γιγάντιου συγκροτήματος της πρεσβείας που βρίσκεται μέσα στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης. Στη συνέχεια δέχθηκαν δακρυγόνα προερχόμενα από το εσωτερικό της πρεσβείας.

Several thousand protesters demonstrate in front of the US embassy in Baghdad over US air strikes that killed more than two dozen paramilitary fighters at the weekend. pic.twitter.com/cUqCpGVkve — AFP news agency (@AFP) December 31, 2019

Οι αξιωματούχοι του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών δεν έκαναν γνωστό πότε απομακρύνθηκαν ο αμερικανός πρεσβευτής και τα άλλα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας, όμως πρόσθεσαν πως στο κτίριο παραμένουν λίγα μέλη του προσωπικού προστασίας της πρεσβείας.

Parts of the US Embassy in Baghdad are set fire by the protestors pic.twitter.com/fUUksZY8CQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 31, 2019

WATCH: Hundreds in Baghdad protest against U.S. airstrikes on Iraqi Hezbollah bases in Iraq pic.twitter.com/CL3MOzX0b3 — Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) December 30, 2019

Την Κυριακή, αμερικανικά αεροπλάνα είχαν επιτεθεί σε βάσεις που ανήκαν σε μια υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή, μια κίνηση που υπάρχει κίνδυνος να παρασύρει ακόμη περισσότερο το Ιράκ σε μία σύγκρουση δι' αντιπροσώπων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που μαζικές διαδηλώσεις αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα του Ιράκ

Η επίθεση εναντίον της πολιτοφυλακής Κατάεμπ Χεζμπολάχ πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στον φόνο ενός αμερικανού εργολάβου σε επίθεση με πύραυλο εναντίον ιρακινής στρατιωτικής βάσης.

Την αποχώρηση των διαδηλωτών ζητά ο πρωθυπουργός του Ιράκ

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντελ Μάχντι προειδοποίησε σήμερα εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης σε ξένες πρεσβείες και αντιπροσωπείες στη Βαγδάτη και ζήτησε από τους διαδηλωτές που βρίσκονται έξω από την αμερικανική πρεσβεία να φύγουν.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία για να καταδικάσουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο Ιράκ.

Ο Μάχντι, ο οποίος είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός αφού παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα υπό την πίεση των διαδηλωτών, ανέφερε σε δήλωσή του πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ξένων πρεσβειών θα εμποδισθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και θα τιμωρηθεί αυστηρά στο πλαίσιο του νόμου.