Λιβύη: Οι Τούρκοι «χάνουν» drones ΤΒ2, τεθωρακισμένα και «όπλα του κουτιού» από τον στρατό του Χάφταρ (Photos/Video)

O τουρκικός στρατιωτικός εξοπλισμός έχει την τιμητική του στις σκληρές μάχες που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στη Λιβύη ανάμεσα στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ που προελαύνουν μετά τη Σύρτη προς τη Μισράτα με απώτερο στόχο τους την Τρίπολη, και στα στρατεύματα του GNA που εκπροσωπεί την κυβέρνηση του Φαγιάζ αλ Σάρατζ που εδρεύει στην Τρίπολη.

Στα χέρια των ανδρών των Χάφταρ έχουν περιέλθει από τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα BMC μέχρι κέντρα τηλεχειρισμού των τουρκικών drone ΤΒ2 και «όπλα του κουτιού» τουρκικής προέλευσης.

#LNA forces with the fully functioning #Turkish #BMC captured form the #GNA .

Real soldiers die before these things get captured by the way but mercenaries run . pic.twitter.com/fpBAXMuQpq