«Είκοσι χρόνια στην Έρημο»: Ντοκιμαντέρ για το φημισμένο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια

«Coachella: 20 Years in the Desert» είναι ο τίτλος ντοκιμαντέρ για το Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella που διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια στην έρημο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το ντοκιμαντέρ παραγωγής και σκηνοθεσίας του Κρις Πέρκελ εστιάζει στην αναμόρφωση του μουσικού θεσμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες μέσα από άγνωστα στιγμιότυπα, εικονικές ερμηνείες και συνεντεύξεις των Radiohead, Beck, Björk, Kanye West, Daft Punk, Billie Eilish, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane's Addiction, The White Stripes, Madonna, Moby και πολλών άλλων.

Το ντοκιμαντέρ, συνεργασία του YouTube με το Coachella Valley Music and Arts Festival θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου στο YouTube Originals.

Στο «Coachella: 20 Years in the Desert» καταγράφονται οι πρώτες ημέρες του Coachella, το οποίο διοργανώθηκε πρώτη φορά το 1999 και εξελίχθηκε σε cult γεγονός που παρέχει βήμα έκφρασης μέσω της μουσικής, της μόδας και της τέχνης.

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής των Goldenvoice και Hamsterdam σε συνεργασία με την AEG Studios.

Στο φετινό Φεστιβάλ που διοργανώνεται τα Σαββατοκύριακα 10-12 και 17-19 Απριλίου κεντρικοί καλλιτέχνες είναι οι Frank Ocean, Rage Against the Machine και Travis Scott και συμμετέχουν οι Run the Jewels, Rex Orange County, Megan Thee Stallion, BROCKHAMPTON, Big Sean, Charli XCX, Peggy Gou, TNGHT, slowthai, Thom Yorke, BIGBANG, Flume, DaBaby, Summer Walker, 21 Savage, Freddie Gibbs & Madlib, Steve Lacy, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, FKA Twigs, Lil Nas X, Denzel Curry, SebastiAn κ.ά.