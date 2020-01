Ιράν-κατάρριψη Boeing: Τα 10 δευτερόλεπτα που καθόρισαν τη μοίρα 176 ανθρώπων (Video)

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους, όπως ανέφερε σήμερα ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση.

"Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου δυστυχήματος", δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

#Iran's IRGC Aerospace Force commander says that the air defense system had identified the #UkranianPlane as "cruise missile" in a 19 km distance, adding that the "request had been made to clear the sky from civil flights at that time, but it had not happened due to reservations" pic.twitter.com/f3NKXgjRN6