Μπακογιάννης: Τέλος τα Ι.Χ. από το κέντρο της Αθήνας -Ποια σημεία «αποκλείονται»

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης από το 2ο Συνέδριο για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις με τίτλο «The Best For The Guest».

Ο κ. Μπακογιάννης είπε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στο πράσινο, την καθαριότητα και την ασφάλεια.

Επενδύουμε στην υπηρεσία της καθαριότητας , με νέο εξοπλισμό, ο οποίος δεν ανανεώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια

Επιπλέον αλλάζουμε τον προγραμματισμό με σκοπό την πιο αποτελεσματική καθαριότητα.

Για το πράσινο έχουμε διαμορφώσει ένα νέο σχέδιο.

Θα συνεργαστούμε με ιδιωτική εταιρεία για τον οδοφωτισμό μέσω ΣΔΙΤ.

Για την ασφάλεια των πολιτών λειτουργούμε για πρώτη φορά συντονιστικό κέντρο σε συνεργασία με τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία.

Ξεριζώνουμε φαινόμενα, που απαιτούν νέες υποδομές, υπομονή και επιμονή καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος για να υλοποιηθούν.

Τόνισε ότι η Αθήνα δεν έχει αλλάξει καθόλου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στην παρούσα φάση ετοιμάζουμε τον «μεγάλο περίπατο»

Από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου την Αποστόλου Παύλου με την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγα της Ηρώδου Αττικού, της Βασιλίσσης Σοφίας, την Πανεπιστημίου μέχρι την Πλατεία Αιγύπτου και θα ολοκληρώνεται το σχέδιο με την ένταξη της περιοχής του Θησείου.

Η λογική είναι να κλείσουμε κομμάτια της πόλης και του κέντρου στην κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το bankingnews, o Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την πραγματοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη, η οποία να σημειωθεί η τελευταία έγινε το 2004.

Η πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε την περιοχή της Πλάκα και το εμπορικό τρίγωνο.

Θα υπάρχουν εξαιρέσεις για τον εφοδιασμό των καταστημάτων και την είσοδο των μόνιμων κατοίκων.

Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι ο σκοπός μας είναι να αποχαιρετήσουμε το αυτοκίνητο για να ανταγωνιστούμε τις πρωτεύουσες άλλων χωρών.

Η Αθήνα έχει μείνει πίσω και πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε έχοντας ως βασικό στόχο να αλλάξουμε ως πόλη, δίνοντας χώρο στον πεζό, στον ποδηλάτη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μετά στα αυτοκίνητα.

Ακόμη ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση και κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να αναβάθμιση των ακινήτων.

Επεξεργαζόμαστε σχέδιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χαμηλότοκα δάνεια και προσανατολιζόμαστε στη μείωση των δημοτικών τελών.