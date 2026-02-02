Σάλος στην Κύπρο με το «γραφείο» του Φειδία που έχει 4 κρεβατοκάμαρες και πισίνα

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ΜΜΕ στη Κύπρο καθώς το Cyprustimes αποκάλυψε το συμβόλαιο του ακινήτου το οποίο έχει δηλώσει ως γραφείο, αλλά είναι… πολυτελής οικία στην οποία ζει με τη σύντροφό του.

Ο Φειδίας, δήλωσε πολιτικό γραφείο στη Λεμεσό μια πολυτελή μεζονέτα η οποία έχει 4 κρεβατοκάμερες και πισίνα μεταξύ άλλων, την οποία νοικιάζει με λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου.

Αν και ο ίδιος δηλώνει πως νοικιάζει άλλο σπίτι με τη σύντροφό του, το «γραφείο» που δήλωσε στη Κύπρο, μόνο γραφείο δεν είναι.

Το συμβόλαιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αφορά γραφείο σε… γειτονιά με μονοκατοικίες και κάπου ανάμεσα στις σελίδες, αναφέρει ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει «για οικιστικούς σκοπούς».

Με άλλα λόγια, αυτό που δηλώνει ως «γραφείο» στην ΕΕ, στη Κύπρο το δηλώνει ως κατοικία. Στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου μάλιστα, ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία και πως απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς γραπτή έγκριση.

Ένα άλλο περίεργο της υπόθεσης, είναι πως στο συμβόλαιο, στην παράγραφο 5(iii) υπάρχει ένας όρος που λέει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης του ενοικίου πέραν των 10 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Πρόκειται για μια ακραία και σχεδόν τοκογλυφική πρόνοια που δεν θα τη δει κανείς σε σοβαρά επαγγελματικά συμβόλαια. «Τέτοιοι όροι συχνά μπαίνουν σε συμβόλαια που είναι «φτιαχτά» για να δικαιολογούν μεγάλες ροές χρήματος ή για να ασκείται πίεση που δεν ταιριάζει με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές», σχολιάζει το δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης:

Οι ατάκες… φωτιά του Τρέβορ Νόα στα Grammys για τον Τραμπ, εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο – Απειλεί με μηνύσεις

ΗΠΑ: Προβλήματα σε μεταφορές και συγκοινωνίες από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό