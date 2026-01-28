Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

Ένα ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στην πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, αποσύρθηκε από την κινηματογραφική πρεμιέρα στη Νότια Αφρική, έπειτα από ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με το πολιτικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμά του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η ταινία, Melania, είχε προγραμματιστεί να προβληθεί σε όλους τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής και διανεμόταν τοπικά από την Filmfinity. Είχε εξασφαλίσει κρατήσεις στις δύο μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων της χώρας, Ster-Kinekor και Nu Metro, καθώς και σε ανεξάρτητους χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Labia Theatre του Κέιπ Τάουν, αφού πέρασε με επιτυχία τις τυπικές διαδικασίες ταξινόμησης και έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ωστόσο, πριν από την προβολή του, εκφράστηκαν ανησυχίες απευθείας στην Filmfinity και τους συμμετέχοντες κινηματογράφους σχετικά με το πώς θα γινόταν δεκτό το ντοκιμαντέρ στο τρέχον παγκόσμιο πολιτικό κλίμα. Πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση λένε ότι αυτές οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο πλαίσιο και το πλαίσιο της ταινίας, ιδίως δεδομένης της ανανεωμένης επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και των ευρύτερων αναταραχών που συνδέονται με την άσκηση της κρατικής εξουσίας.

Οι αντιρρήσεις δεν αφορούσαν τη λογοκρισία, τη νομιμότητα ή κάποιο αίτημα για απαγόρευση της ταινίας. Αντίθετα, η ανησυχία αφορούσε το κατά πόσον ένα ντοκιμαντέρ που συνδέεται στενά με ένα άτομο που συνδέεται με την ενεργό πολιτική εξουσία θα μπορούσε εύλογα να παρουσιαστεί ως ουδέτερη ψυχαγωγία χωρίς πρόσθετο πλαίσιο.

Περαιτέρω έλεγχος έγινε στο υπόβαθρο της παραγωγής της ταινίας. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε με τη συμμετοχή του θέματός του και σκηνοθετήθηκε από τον Μπρετ Ράτνερ, του οποίου η καριέρα στο Χόλιγουντ σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό το 2017 μετά από πολλαπλές, ευρέως αναφερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Ράτνερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, αλλά η εμπλοκή του παρέμεινε σημείο ανησυχίας για ορισμένους θεατές και εκθέτες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι παρατηρητές του κλάδου σημειώνουν ότι το τοπικό κοινό και οι θεσμοί τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα μέσα ενημέρωσης που τέμνονται με την εξουσία, την εκπροσώπηση και την ιστορική μνήμη.

Μετά από διαβούλευση μεταξύ του διανομέα, των κινηματογράφων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, η Filmfinity επιβεβαίωσε ότι η «Μελάνια» θα αποσυρθεί από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής. Η απόφαση επηρεάζει όλες τις προγραμματισμένες προβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ster-Kinekor, το Nu Metro και σε ανεξάρτητους χώρους.

Η ταινία δεν έχει απαγορευτεί στη Νότια Αφρική και παραμένει προσβάσιμη μέσω άλλων καναλιών εκτός της χώρας. Πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση τονίζουν ότι η απόσυρση αντικατοπτρίζει μια επιλογή διανομής και όχι κάποια ρυθμιστική παρέμβαση από τις αρχές της Νότιας Αφρικής.

