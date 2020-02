Συναγερμός στο Τέξας: Επίθεση από ένοπλο σε πανεπιστήμιο - Δύο νεκροί, ένας τραυματίας (Video)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε ένα περιστατικό με ένοπλο που σημειώθηκε σε μια φοιτητική εστία στην πανεπιστημιούπολη στο Πανεπιστήμιο Texas A&M University-Commerce, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται η κατάσταση της υγείας του.

Αρμόδιοι λειτουργοί της πανεπιστημιούπολης, που βρίσκεται 105χλμ βορειοανατολικά του Ντάλας, δεν ήταν διαθέσιμοι για να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες.

Στους φοιτητές και το προσωπικό της πανεπιστημιούπολης δόθηκε αρχικά εντολή να βρουν καταφύγιο, η οποία αργότερα ήρθη.

"Ο γιος μου είναι ασφαλής σήμερα, αλλά κουράστηκε με τις ανοησίες σε αυτή την πανεπιστημιούπολη", είπε μια χρήστρια του facebook, ονόματι Γιολάντα Τεμπλ.

Τον Οκτώβριο κοντά σε αυτή τη πανεπιστημιούπολη, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 12 τραυματίστηκαν σε ένα πάρτι Χάλογουιν με περισσότερους από 750 παρευρισκόμενους, πολλοί εκ των οποίων φοιτητές, είχαν τονίσει οι αρχές.

Όλα τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, όπου είναι εγγεγραμμένοι 12.000 φοιτητές, ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκυτο WFAA, που συνεργάζεται με το ABC.

