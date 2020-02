Ντέμι Μουρ: Η κόρη πιο σέξι από τη μητέρα ή η μητέρα πιο σέξι από την κόρη; (Photos)

Το fashion highlight των βραβείων Όσκαρ μπορεί να παραμένει πάντα το κόκκινο χαλί, αλλά συχνά οι stars μοιάζουν πιο απελευθερωμένες στο διάσημο after party της τελετής.

Το καθιερωμένο after party που διοργανώνει κάθε χρόνο το Vanity Fair, θέλει πολλούς διάσημους να εμφανίζονται κατευθείαν σε αυτό, προσπερνώντας την τελετή, αλλά και τις υποψήφιες της βραδιάς να αλλάζουν ντύσιμο.

Τα after party looks είναι συνήθως πιο τολμηρά και πιο fun από εκείνα της τελετής, ενώ συχνά λειτουργούν ως οι πιο fancy εκδοχές του red carpet look -μπορεί δηλαδή να είναι ένα φόρεμα στο ίδιο χρώμα ή ύφασμα, αλλά με διαφορετικό κόψιμο.

Ήταν πολλά τα εντυπωσιακά looks από το after party, αλλά εμείς ξεχωρίσαμε τη Ντέμι Μουρ, η οποία δεν έδωσε το «παρών» στην απονομή, αλλά εμφανίστηκε κατευθείαν στο πάρτι συνοδευόμενη από την κόρη της Ράμερ Γουίλις.

Η 57χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο μάξι φόρεμα με παγιέτα, με κλειστό ντεκολτέ και βαθιά κοψίματα στο πλάι. Τόσο σέξι, όσο και δυναμικό και edgy, αποκάλυπτε υπέροχα τα σημεία του σώματός της, αναδεικνύοντάς το, ενώ η λάμψη «έσπαγε» το ματ του total black.

Ολόσωστα και τα μαύρα παπούτσια με τακούνι και ankle strap που επέλεξε για να συνδυάσει το φόρεμα, όπως και τα ασημένια μακριά σκουλαρίκια της.

Η 31χρονη κόρη της Ράμερ Γουίλις, από το γάμο της με τον ηθοποιό Μπρους Γουίλις, επέλεξε ένα πιο βασιλικό φόρεμα σε nude απόχρωση, με βαθύ ντεκολτέ και φούστα σε Α γραμμή.

Εκτός από τον cool χαρακτήρα του φορέματος της Ντέμι Μουρ, το συστατικό της επιτυχίας της εμφάνισής της ήταν το εξής -το look της «έδενε» απόλυτα με την προσωπικότητά της, το φορούσε χωρίς να τη φορά, συνθέτοντας μια συνολικά άψογη και δυνατή εικόνα.

Πηγή: bovary.gr