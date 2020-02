Φόβος και τρόμος των ηγετών η χειραψία του Πορτογάλου Προέδρου (Photos/Videos)

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας είναι γνωστός μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών για τις ανορθόδοξες χειραψίες του.

Στο ρεπερτόριό του με αυτές πρόσθεσε μια ακόμη στιγμή αμηχανίας, με «θύμα» αυτή τη φορά τον πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο Νέο Δελχί.

Η σθεναρή και παρατεταμένη χειραψία από τον Πορτογάλο πρόεδρο Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ινδό ηγέτη, Ναρέντρα Μόντι, αναφέρει η Ηuffington Post.

Στο βίντεο από την συνάντησή τους, ο Ντε Σόοουζα εμφανίζεται να αρπάζει το χέρι του Μόντι, το οποίο κουνάει αποφασιστικά με μια σειρά γρήγορων και απότομων κινήσεων.

Oops, he did it again! Watch #Portugal’s president #Sousa performing his power greeting - this time with #Indian PM #Modi



MORE: https://t.co/Vj8HdPfxEB pic.twitter.com/HzrOzklHHm