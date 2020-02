Πώς ένα περίεργο εξόγκωμα στον αφαλό αποδείχθηκε καρκίνος (Photo)

Ένα περίεργο εξόγκωμα ακριβώς στον αφαλό μια 73χρονης αποδείχθηκε ότι ήταν μεταστατικός καρκίνος, σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό.

Η 73χρονη γυναίκα πήγε στα Επείγοντα νοσοκομείου της Ισπανίας, όπου είπε στους γιατρούς ότι το επώδυνο εξόγκωμα στον αφαλό της είχε διευρυνθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Δύο μέρες νωρίτερα, είχε παρατηρήσει και αίμα να βγαίνει από αυτό.

Το εξόγκωμα είχε διάμετρο δύο εκατοστών. Οι γιατροί μπόρεσαν, επίσης, να ψηλαφίσουν έναν όγκο και στην λεκάνη της. Τις έκαναν μαγνητικές τομογραφίες, που έδειξαν ότι η γυναίκα είχε έναν σχετικά μεγάλο όγκο στην περιοχή της πυέλου, με διαστάσεις 11 x 11 x 9,5 εκατοστά. Οι βιοψίες και των δύο μαζών αποκάλυψαν ότι η 73χρονη είχε προχωρημένο στάδιο καρκίνου των ωοθηκών. Μάλιστα, το εξόγκωμα στον αφαλό της ήταν το αποτέλεσμα της μετάστασης του καρκίνου.

Αυτός ο τύπος μετάστασης στον αφαλό είναι γνωστός ως όζος "Αδελφή Μαρία Ιωσήφ" (Sister Mary Joseph's nodule), σύμφωνα με την σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019 στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Το οζίδιο αυτό μερικές φορές παρατηρείται σε ασθενείς που έχουν γυναικολογικούς, ή γαστρεντερικούς καρκίνους. Αλλά είναι “σχετικά σπάνιο”, όπως σχολίασε ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης, δρ. Javier Barambio, γενικός χειρουργός και γιατρός του πεπτικού συστήματος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Jiménez Díaz στην Μαδρίτη. Μόνο το 1 έως 3% των καρκίνων της κοιλίας και της πυέλου κάνει μετάσταση στον αφαλό, σύμφωνα με άλλη έκθεση του 2013.

Δεν είναι σαφές το πώς ακριβώς εξαπλώνεται ο καρκίνος στην περιοχή του αφαλού, δήλωσε με την σειρά του ο δρ. Wasif Saif, αναπληρωτής γιατρός ιατρικής ογκολογίας στο Northwell Health Cancer Institute της Νέας Υόρκης, ο οποίος δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορεί όμως να εξαπλωθεί μέσω του αίματος, ή του λεμφικού συστήματος, ή να ταξιδέψει κατά μήκος συνδέσμων, ή υπολειμμάτων εμβρυολογικών δομών, που εξυπηρετούν τ έμβρυο κατά την ανάπτυξη, αλλά δεν έχουν πλέον σκοπό μετά τη γέννηση, πρόσθεσε.

Η εμφάνιση ενός εξογκώματος στον αφαλό, “λέει” στους γιατρούς ότι πιθανώς να υπάρχει όγκος στην κοιλιακή χώρα, ή στην λεκάνη, δήλωσε ο δρ. Saif. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι το άτομο έχει καρκίνο: για παράδειγμα, το εξόγκωμα θα μπορούσε να προκληθεί από κάτι άλλο, όπως μια κήλη και γι' αυτό απαιτούνται πάντοτε πρόσθετες εξετάσεις, πρόσθεσε ο ίδιοςμε δηλώσεις του στο Live Science.

Η 73χρονη έκανε χειρουργική επέμβαση για να μειώσει το μέγεθος του όγκου της, μαζί με χημειοθεραπεία για να θεραπεύσει τον υπόλοιπο καρκίνο, ανέφερε η έκθεση. Οι ασθενείς με το οζίδιο “Αδελφή Μαρία Ιωσήφ” έχουν γενικά κακή πρόγνωση, καθώς αυτό το οζίδιο αποτελεί σημάδι προχωρημένου καρκίνου, σύμφωνα με ερευνητική έκθεση του 2009. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η ασθενής “νίκησε” την κακή πρόγνωση.