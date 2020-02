Σπαρακτικό: Παιδάκι με νανισμό δέχεται άγριο bullying - «Βροχή» στήριξης από επωνύμους (Video, πολύ σκληρές εικόνες)

Επίσης, ο μικρούλης θα μπει το Σάββατο πρώτος στο γήπεδο με την ομάδα ράγκμπι των Indigenous All-Stars για την αναμέτρησή τους με τους Maori All Stars, που θα διεξαχθεί στο Κουίνσλαντ.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K