Πρεμιέρα για το «Just the 2 of Us»

Πρεμιέρα κάνει το «Just the 2 of Us» το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Open TV.

Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές και δεκατέσσερις προσωπικότητες από διάφορους χώρους, που έχουν το θάρρος να τραγουδήσουν πάνω στη σκηνή, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μουσικό show με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Κάθε εβδομάδα, τα εκρηκτικά ντουέτα θα γεμίζουν τη σκηνή του JUST THE 2 OF US παρουσιάζοντας μοναδικές εκτελέσεις.

Το σόου παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης και κριτές είναι η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Η επιτροπή θα αξιολογεί κάθε εβδομάδα τα ντουέτα των διαγωνιζόμενων, ενώ το κοινό στο studio θα βαθμολογεί και αυτό ως 5ος κριτής.

Οι τηλεθεατές μέσα από το app του OPEN, θα έχουν 5 ψήφους και για τρεις ημέρες μετά το κάθε show θα μπορούν να ψηφίζουν δωρεάν τα αγαπημένα τους ντουέτα. Βάσει αυτής της ψηφοφορίας, το πιο δημοφιλές δίδυμο θα εξασφαλίζει ασυλία στο επόμενο επεισόδιο.

Οι 28 διαγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν σε ένα πλούσιο και απρόβλεπτο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο για την ανάδειξη του νικητή. Μαζί τους, στην παρουσίαση όλων όσων συμβαίνουν στο backstage, θα είναι η Βίκυ Κάβουρα.