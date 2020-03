Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τιμών από τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου! (Videο/Διάγραμμα)

Χάνοντας πάνω από ένα τέταρτο της αξίας τους, οι τιμές πετρελαίου οδεύουν σήμερα προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, αφού η Σαουδική Αραβία μείωσε τις επίσημες τιμές της σε μια αγορά που έχει ήδη κλονιστεί από τον αντίκτυπο του κοροναϊού στην παγκόσμια ζήτηση.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε τις επίσημες τιμές πώλησης και ανακοίνωσε σχέδια για την αύξηση της παραγωγής αργού τον επόμενο μήνα αφού η Ρωσία αντιτάχθηκε σε μια ακόμα σημαντική μείωση της παραγωγής της οποία πρότεινε ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) για να σταθεροποιηθούν οι αγορές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο μπρεντ καταποντίστηκαν σημειώνοντας πτώση κατά 11,38 δολάρια ή 25%, στα 33,89 δολάρια το βαρέλια στις 09:32 ώρα Ελλάδας, αφού υποχώρησαν νωρίτερα στα 31,02 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Φεβρουαρίου του 2016.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το μπρεντ οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 17 Ιανουαρίου του 1991, όταν οι τιμές μειώθηκαν στην αρχή του πρώτου Πολέμου του Κόλπου.

Το αμερικανικό αργό WTI κατακρημνίστηκε με πτώση κατά 11,12 δολάρια, ή 27%, στα 30,16 δολάρια το βαρέλι, αφού άγγιξε τα 27,34 δολάρια, επίσης το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Φεβρουαρίου του 2016. Η τιμή του αμερικανικού αργού οδεύει πιθανόν προς τη μεγαλύτερη ιστορικά πτώση του, ξεπερνώντας της βουτιά 33% που σημείωσε τον Ιανουάριο του 1991.

«Η χρονική συγκυρία αυτού του περιβάλλοντος χαμηλότερων τιμών αναμένεται να περιοριστεί σε κάποιους μήνες εκτός κι αν ο συνολικός αντίκτυπος του ιού στην παγκόσμια αγορά και την καταναλωτική εμπιστοσύνη πυροδοτήσει την επόμενη ύφεση», σχολίασε ο Κιθ Μπάρνετ, αντιπρόεδρος στρατηγικής ανάλυσης στην ARM Energy στο Χιούστον.

Η αποδόμηση της ομάδας ΟΠΕΚ+, που αποτελείται από τα μέλη του ΟΠΕΚ συν άλλους παραγωγούς μεταξύ των οποίων η Ρωσία, τερματίζει τρία και πλέον χρόνια συνεργασίας για τη στήριξη της αγοράς.

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή αργού της πάνω από τα 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο μετά την εκπνοή της ισχύουσας συμφωνίας για μείωση της παραγωγής στα τέλη Μαρτίου, δήλωσαν δύο πηγές χθες στο Reuters.

Η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο επιχειρεί να τιμωρήσει τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό αργού στον κόσμο, επειδή δεν τάχθηκε υπέρ των μειώσεων στην παραγωγή που προτάθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον ΟΠΕΚ.

Η τελευταία φορά που η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί έδωσαν μάχη σαν αυτή για μερίδιο στην αγορά ήταν μεταξύ του 2014 και του 2016 σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν παραγωγή από τις ΗΠΑ, που έχουν γίνει ο μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός πετρελαίου.

«Η συμφωνία ήταν ανέκαθεν καταδικασμένη να αποτύχει», δήλωσε ο Ματ Στάνλεϊ, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Starfuels στο Ντουμπάι.

Η Σαουδική Αραβία το Σαββατοκύριακο μείωσε τις επίσημες τιμές πώλησης για τον Απρίλιο για όλα τα κλάσματα πετρελαίου προς όλους τους προορισμούς κατά 6 έως 8 δολάρια το βαρέλι.

«Η πρόγνωση για την αγορά πετρελαίου είναι ακόμα πιο δυσοίωνη σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014, όταν ξεκίνησε τελευταία φορά ένας τέτοιος πόλεμος τιμών, καθώς συμπίπτει με σημαντική κατάρρευση στη ζήτηση πετρελαίου λόγω του κοροναϊού», ανέφερε η Goldman Sachs.

Στο μεταξύ, οι προσπάθειες της Κίνας να περιορίσει την επιδημία έχουν προκαλέσει προβλήματα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και έχουν μειώσει τις παραδόσεις προς τη χώρα που έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές πετρελαίου στον κόσμο.

Η Goldman Sachs και άλλες μεγάλες τράπεζες, όπως η Morgan Stanley, έχουν αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις τους για την αύξηση της ζήτησης, με την Morgan Stanley να προβλέπει ότι η Κίνα θα έχει μηδενική αύξηση της ζήτησης το 2020. Η Goldman προβλέπει μείωση κατά 150.000 βαρέλια την ημέρα στην παγκόσμια ζήτηση.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή της για το μπρεντ στα 30 δολάρια το βαρέλι για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Την ίδια ώρα, το δολάριο κατέγραψε σημαντική πτώση έναντι του γεν, οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν βουτιά ενώ η τιμή του χρυσού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013 καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια.

