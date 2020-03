Θλίψη: Δέκα σελίδες οι αναγγελίες κηδειών σε εφημερίδα του Μπέργκαμο (Video)

Ανατριχίλα προκαλεί η εικόνα εφημερίδας του Μπέργκαμο με τις αναγγελίες κηδειών να φτάσουν τις δέκα σελίδες σε μια ημέρα!

Η Ιταλία βρίσκεται εδώ και ημέρες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε 21.157 ανέρχονται τα συνολικά κρούσματα κορωνοϊού στην γειτονική χώρα, ενώ 175 ασθενείς έχασαν την ζωή τους το τελευταίο 24ωρο.

Ειδικά στη βόρεια Ιταλία, τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και είναι σοκαριστική η εικόνα σε εφημερίδα του Μπέργκαμπο με τις ανακοινώσεις για τις κηδείες να «πιάνουν» πια δέκα σελίδες καθώς οι νεκροί αυξάνονται δραματικά.

Graphs are useful but to really get what that rising curve is, have a look at the obituaries page of this Bergamo daily newspaper, comparing one from February with one from now pic.twitter.com/78mgZseyVt