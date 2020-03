Αυτό είναι το τραγούδι που κάνει δεύτερη καριέρα λόγω κορωνοϊού (Video)

H εξάπλωση του κορονοϊού έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες εντελώς τη ζωή μας.

Στον τομέα της οικονομίας έχει ήδη κάνει φανερές τις επιπτώσεις του και ακόμα είμαστε σε ένα στάδιο, που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσο θα επηρεαστεί ακόμα στο μέλλον.

Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν σημασία μπροστά στην υγεία μας.

Εκεί λοιπόν που μαγαζιά, θέατρα, κινηματογράφοι, κομμωτήρια, καφέ και μπαρ κλείνουν, κάποιοι άλλοι ευεργετούνται, και δεν εννοούμε μόνο το αντισηπτικό.

To ‘It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)’ των R.E.M κάνει δεύτερη καριέρα χάρη στον κορονοϊό. Μπήκε στο Τοπ 100 των iTunes charts, αρχικά στη θέση 72, πλέον έχει ανέβει στη θέση 61 και ποιος ξέρει πόσο ψηλά ακόμα θα φτάσει.