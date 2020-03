Κίνα: Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία του πειραματικού εργαστηρίου φυσικής

Το πειραματικό εργαστήριο φυσικής στην Κίνα (The China Spallation Neutron Source -CSNS) η έδρα του οποίου βρίσκεται στην πόλη Ντονγκουάν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, έχει αρχίσει τον πρώτο γύρο της πειραματικής λειτουργίας του, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο (IHEP), εντός της κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Στο πλαίσιο των πειραματικών χρήσεων του εργαστηρίου το πανεπιστήμιο (the University of Science and Technology of China) θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία απεικόνισης νετρονίων στην αρχαιολογική έρευνα.