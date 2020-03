Το σχόλιο του Πιτίνο για τον Μητσοτάκη (Photo)

Μπορεί να αποτελεί παρελθόν από τον ΠαναθηναΪκό αλλά ο Ρικ Πιτίνο φαίνεται ότι ενημερώνεται ακόμη για την Ελλάδα.

Με ένα τιτίβισμα το βράδυ της Δευτέρας πλέκει το εγκώμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το θέμα του κορωνοϊού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα έχει κάνει μια θαυμάσια δουλειά ως πρωθυπουργός. Έκλεισε τα πάντα και έχει κρατήσει τον αριθμό των νεκρών (από τον κορωνοϊό) κάτω από τους 20 ανθρώπους. Τόσο χαρούμενος να ακούω αυτό το γεγονός με αυτό τον τρομακτικό ιό», κατέληξε.

Kyriakos Mitsotakis of Greece has done an awesome job as Prime Minister. Shut down everything and has kept the death toll to under 20 people. So happy to hear that with this dreaded virus.