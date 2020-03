«Καρφιά» στην Billie Eilish από «φίλη» της: Έτσι κάνουν οι σκ@λες

Η φήμη της Billie Eilish εκτοξεύτηκε τον τελευταίο χρόνο από τότε που έκανε το ντεμπούτο της με το άλμπουμ “when we all fall asleep, where do we go” πέρυσι.

Ωστόσο, η φήμη αλλάζει τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του, καθώς άφησε πίσω της κάποιους φίλους από το παρελθόν, όπως υποστηρίζουν.

Η Bhad Bhabie αποκάλυψε το Σάββατο ότι η φίλη της, Eilish, την αγνόησε, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις των θαυμαστών της στο Instagram Live.

Η 17χρονη είπε: «Νομίζω ότι είμαι φίλη με την Billie, δεν ξέρω αν η Billie είναι φίλη μου. Κάθε φορά που της στέλνω και της δίνω τον αριθμό μου, δεν μου στέλνει απαντά. Θέλω να πω, δεν ξέρω, υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει όταν σκ@λες γίνονται διάσημες. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Δεν την πατάω. Ξέρω ποιοι είναι οι πραγματικοί μου φίλοι».

Η Bhabie (που το πραγματικό της όνομα είναι η Danielle Bregoli) έστειλε το σχόλιο ένα χρόνο μετά αφού παινευόταν για τη φιλία της με την Eilish.

Μάλιστα, είχε δηλώσει στο Billboard τον περασμένο Μάρτιο: «Την αγαπώ σαν άνθρωπο γιατί είναι τόσο πραγματική. Την αγαπώ τόσο πολύ. Νιώθω ότι μπορώ να είμαι αληθινή γύρω της. Δεν θα με κρίνει».

Επίσης, αποκάλυψε ότι έγιναν φίλες στο θάνατο του κοινού φίλου τους XXXTentacion το 2018.

Είπε: «Συνδεθήκαμε. Ήμασταν σαν όλα καλά και οι δύο τον χάσαμε. Απλώς κάθισαμε και ακούσαμε τη μουσική του όλη την ημέρα και κλάψαμε. Πήγαμε όμως στο Wingstop, το θυμάμαι αυτό».