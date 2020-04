ΕΡΤ: Ενισχύει το πρόγραμμά της με παραγωγές του BBC (Photos)

Με βραβευμένες σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες του BBC, πολλές εκ των οποίων σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, ενισχύεται το πρόγραμμα της ΕΡΤ, σε μια εποχή που απαιτεί παραμονή στο σπίτι και καλή τηλεόραση.

«Doctor-Foster»

Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ-2 και στις βραδινές ζώνες του καναλιού, θα κάνουν σύντομα πρεμιέρα για την Ελλάδα οι σειρές «War and Peace», «Maigret» (1ος και 2ος κύκλος), «Mother Father Son», «Doctor Foster» (1ος και 2ος κύκλος), «The Collection», «Top of the Lake», «Women in love», καθώς και ο 4ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «The Durrells».

«The Durrells»

Το πρόγραμμα της ΕΡΤ θα εμπλουτισθεί επίσης με ποιοτικά ντοκιμαντέρ –τα περισσότερα σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση- επιστημονικού, ταξιδιωτικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, καθώς και βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων.

«Emma»

Παράλληλα, θα μεταδοθούν σε επανάληψη οι πολυβραβευμένες μίνι σειρές, βασισμένες σε κλασικά μυθιστορήματα, «Emma», «Λογική και Ευαισθησία» (Sense and sensibility), «Μεγάλες προσδοκίες» ( Great Expectations) και «Jane Eyre».

«The Durrells»