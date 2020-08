Δούκισσα Νομικού: Η ρετρό φωτογραφία για τα «χρόνια πολλά» στον πατέρα της

Θα είμαι για πάντα το μικρό σου κοριτσάκι κ εσύ θα είσαι για πάντα ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να αγκαλιαζόμαστε ξανά όπως παλιά και να μην φοβόμαστε. Μου έχουν λείψει πολύ αυτές οι σφιχτές μας αγκαλιές. Η οικογένεια είναι πάνω από όλα Και δεν είναι δεδομένη. Ας τους λέμε «Σ’αγαπώ» όσο πιο συχνά μπορούμε. Σ’αγαπώ πολύ μπαμπάκα μου, Χρόνια σου πολλά #happybirthdaydaddy #daddysgirl

