Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κινδυνεύει με φυλάκιση εάν ο Μέσι φύγει ελεύθερος

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα ακόμα θυμούνται τον πρώην πρόεδρο της ομάδας, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2014, πέρασε 643 ημέρες σε προσωρινή κράτηση σε φυλακή της Μαδρίτης, για ένα οικονομικό έγκλημα, για το οποίο εντέλει αθωώθηκε.



Συγκεκριμένα, ο Σάντρο Ροσέλ, ως πρόεδρος είχε κλείσει την μεταγραφή του Νεϊμάρ, η οποία όμως έμελλε να είναι η καταστροφή του. Αρχικά, ανακοινώθηκε ότι η τιμή αγοράς του Βραζιλιάνου σταρ από την Σάντος ήταν 57 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αποδείχθηκε πως, με διάφορα πριμ και προμήθειες, στην πραγματικότητα έφτασε τα 82.



Τον Μάιο του 2017 συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορούμενος για παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα 24 αγώνων της Εθνικής Βραζιλίας και ένα συμβόλαιο χορηγίας με τη «Nike», της οποίας υπήρξε υπάλληλος για πολλά χρόνια.

Thread on Messi



New twists in story. LaLiga intervention, today he will not go to training, his dad (agent) will travel Wedn, Thur or Frid to Barcelona. We will deal on why FCB wants to keep him, what City would do if there is a court case pending and how I think it will go