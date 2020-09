Σαρλ Μισέλ: Βγαίνει από την καραντίνα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Αρνητικό και το δεύτερο τεστ

Αρνητικό βγήκε το δεύτερο τεστ για κορωνοϊό στο οποίο υποβλήθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου του στο τουίτερ.

Κατόπιν τούτου, ο Σαρλ Μισέλ δε χρειάζεται να παραμείνει σε καραντίνα και συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει 1 και 2 Οκτωβρίου, σημείωσε ο Μπάρεντ Λέιτς.

Όπως είναι γνωστό, την Τρίτη είχε εντοπιστεί κρούσμα κορωνοϊού σε υπάλληλο με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη Σύνοδος Κορυφής που ήταν προγραμματισμένη για τις 24-25 Σεπτεμβρίου και ο Σαρλ Μισέλ να μπει σε καραντίνα.

Ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ είχε αναφέρει τότε σε σχετική του ανάρτηση στο Twitter ότι: «Ο πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφορήθηκε σήμερα ότι ένας φύλακας ασφάλειας, με τον οποίο ήρθε σε επαφή στις αρχές την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός σε κορονοϊό».

«Ο πρόεδρος κάνει τακτικά τεστ και στο χθεσινό διαγνώστηκε αρνητικός. Σεβόμενος τους κανόνες του Βελγίου, έχει τεθεί σε καραντίνα», πρόσθεσε.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO