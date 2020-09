Δέκα κόλπα για να μην χάσετε την ερωτική επιθυμία στην σχέση σας το φθινόπωρο

Η περίοδος των διακοπών είναι συνήθως συνυφασμένη με περισσότερο σεξ, μιας και οι συνθήκες της ξεκούρασης και της χαλάρωσης ευνοούν την ερωτική διάθεση και πυροδοτούν σεξουαλικές εντάσεις υψηλών θερμοκρασιών.

Με την επιστροφή στην πόλη, όμως, όπως και με την επαναφορά του καθημερινού προγράμματος και της ρουτίνας, συχνά το σεξ πάει… περίπατο.

«Οι περισσότεροι άνδρες και οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν μεγάλη βελτίωση της σεξουαλικής τους ζωής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών… Ίσως το καλό κλίμα, η ξεκούραση, η διασκέδαση, η ελευθερία, η έλλειψη άγχους, η επαφή με τη φύση να ξυπνούν την ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλική διέγερση. Τα σεξουαλικά ερεθίσματα είναι οπωσδήποτε περισσότερα», λέει ο Κωνσταντίνος Α. Ρόκκας MD Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος.

Και συνεχίζει: «Η επιστροφή από τις διακοπές μας θέλει να προσαρμοζόμαστε εκ νέου στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Ειδικά ο Σεπτέμβριος είναι ο κατεξοχήν μήνας της οργάνωσης και της ρουτίνας. Μας κατακλύζει το άγχος, αρχίζει το τρέξιμο και η ερωτική μας ζωή βαλτώνει πολλές φορές».

Ειδικά τα παντρεμένα ζευγάρια, που έχουν παιδιά, ζορίζονται περισσότερο να παραμείνουν κοντά ως εραστές, μιας και η έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και -ειδικά φέτος- ο φόβος της πανδημίας COVID-19 αλλάζει άρδην την καθημερινότητά τους και επιβάλλει να είναι πρώτα απ’ όλα και κυρίως γονείς.

Οι ειδικοί, ωστόσο, είναι καθησυχαστικοί και εξηγούν ότι μπορούμε να κρατήσουμε τη φλόγα αναμμένη και το σεξ «ζωντανό». Ο κύριος Ρόκκας συστήνει τα εξής:

Καταρχάς βάλτε πρόγραμμα για το πότε θα έχετε και εσείς και ο σύντροφός σας χρόνο, για να βρεθείτε πιο κοντά. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε σεξ, όταν συμβεί αυτό. Μπορείτε, απλά, να μιλήσετε (ιδανικά όχι για τα παιδιά, ούτε για τη δουλειά) και να αγγίξετε ο ένας τον άλλον. Μην αφήνετε τη σχέση σας να βουλιάζει στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Προγραμματίστε μικρές εξόδους, μιλήστε με τον σύντροφό σας για το πού και για το πώς σας αρέσει να διασκεδάζετε. Να λέτε στον/στην σύντροφό σας καλές κουβέντες. Από το ότι αυτό που μαγείρεψε ήταν πολύ νόστιμο, μέχρι το ότι αυτή η μπλούζα του/της πηγαίνει πολύ, τα κομπλιμέντα σας φέρνουν πιο κοντά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ερωτικός λόγος μπορεί να γίνει πολύ διεγερτικός. Να φλερτάρετε με τον/την σύντροφό σας. Τι κι αν είστε χρόνια μαζί, έχετε κάνει παιδιά και γνωρίζεστε «απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη»… Το φλερτ μπορεί να γίνει πολύ ερεθιστικό και αφετηρία για το σεξ. Μην ντραπείτε να μοιραστείτε τις ερωτικές σας φαντασιώσεις. Μιλώντας για αυτές έρχεστε πιο κοντά, φουντώνει η ερωτική επιθυμία και είναι πιο πιθανό να τις βιώσετε στην πραγματικότητα… Μην αμελείτε τα προκαταρκτικά. Τα αγγίγματα, τα φιλιά, τα χάδια σας προετοιμάζουν για μια δυνατή ερωτική επαφή, αλλά και για τον οργασμό. Αλλάξτε ρόλους και δώστε στον σύντροφό σας την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Μπορεί να συμβούν πράγματα που δεν τα περιμένατε και να περάσετε αξέχαστα… Δώστε χρόνο και χώρο στο καινούριο. Πειραματιστείτε με στάσεις και με ερωτικά παιχνίδια στο σεξ, δοκιμάστε τα όρια και τις αντοχές σας. Μιλήστε την ώρα του σεξ και μην ντραπείτε να καθοδηγήσετε το έτερον ήμισυ εκεί που θέλετε να σας αγγίξει, προκειμένου να το ευχαριστηθείτε περισσότερο. Αντίστοιχα κι εσείς ακολουθήστε τις επιθυμίες του/της και δείξτε γενναιοδωρία. Να μιλάτε για τα όσα ζήσατε στις διακοπές σας και όποτε μπορείτε να διοργανώνετε μικρές αποδράσεις, που θα σας αναζωογονήσουν και θα σας φέρουν ακόμη πιο κοντά.

«Στο σεξ, όπως και σε άλλα πράγματα στη ζωή, ισχύει το use it or lose it, δηλαδή κάνε το, αλλιώς θα το (ξε)χάσεις. Τα οφέλη του σεξ στην υγεία είναι πολλά. Να μην ξεχνάμε, επίσης, ότι η ερωτική δυσλειτουργία είναι δείκτης τυχόν “κρυμμένων” προβλημάτων υγείας», επισημαίνει ο Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Κωνσταντίνος Α. Ρόκκας.

Και καταλήγει: «Το να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη φλόγα μας ενώνει ως ζευγάρι και γενικά μόνο καλό μας κάνει. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι, το να είναι και να παραμένει κάποιος ερωτικός, είναι συμπεριφορά και στάση ζωής. Όταν διατηρούμε την αισιοδοξία μας, παραμένουμε ψύχραιμοι και δεν γινόμαστε μίζεροι μέσα στην καθημερινή μας ζωή, τότε κρατάμε ενεργή τη σεξουαλικότητά μας και εμπνέουμε και τον/την σύντροφό/σύζυγό μας».

Πηγή: iatropedia.gr