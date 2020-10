Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής σύγκρουσης Ελλάδας – Τουρκίας

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του τη δημιουργία στρατιωτικού μηχανισμού αποτροπής σύγκρουσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μετά από μια σειρά τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των Στρατιωτικών Αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε την Πέμπτη (1 Οκτωβρίου 2020) ένας διμερής στρατιωτικός μηχανισμός αποσυμπίεσης.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και επετεύχθη συμφωνία για δημιουργία μηχανισμού αποκλιμάκωσης.

I welcome the establishment of a military de-confliction mechanism @NATO to reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. This was achieved through the constructive engagement of Greece and Turkey. I remain in close contact with both Allies. https://t.co/yoxW04L0Cp